Взрослые сыновья получают от матерей больше денег, чем дочери

Совершеннолетние сыновья получают от мам больше финансовой поддержки, чем дочери. Об этом говорится в исследовании аналитиков Т-банка, которые проанализировали денежные переводы между матерями и детьми за период с января по ноябрь 2025 года.

Выяснилось, что матери отправили своим взрослым сыновьям в сумме на 22% больше денег, чем дочерям. Средний перевод сыну оказался на 10% выше и составил 6 321 рубль. Кроме того, финансовые операции в пользу сыновей совершаются на 3% чаще.

При этом в ситуации с несовершеннолетними детьми картина иная. Мамы чаще поддерживают именно дочерей. Общий объем переводов девочкам оказался на 77% выше, чем мальчикам. Средняя сумма одного перевода дочери составила 1 717 рублей – это на 33% больше, чем у сыновей. Количество операций в пользу девочек также выше на 32%.

Аналитики отмечают и еще одну особенность: в целом матери переводят деньги детям значительно чаще, чем получают средства обратно. Количество переводов от мамы ребенку более чем вдвое превышает переводы в обратную сторону.

Однако, несмотря на это, разовые переводы от детей матерям существенно крупнее. В среднем дети перечисляют матерям по 11 895 рублей за одну операцию – это на 57% больше, чем средний перевод от матери ребенку.

В результате за десять месяцев 2025 года общий объем денежных переводов от матерей детям оказался лишь на 4% больше, чем в обратную сторону.