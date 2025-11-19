В России могут запретить квадроберов и рекламу магии

Русская православная церковь (РПЦ) предлагает запретить пропаганду так называемой субкультуры квадроберов, а также рекламу оккультно-магических услуг. С такой инициативой на форуме «Всемирный русский народный собор» выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передают РБК.

«В настоящее время ведется работа по следующим вопросам <…>: запрет рекламы оккультно-магических услуг и запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека», ‒ сообщил он.

В числе примеров он упомянул квадроберов, но также отметил, что потенциальный круг ограничений шире.

Кроме того, Лукьянов привел и трагический пример: недавнее убийство ребенка матерью, которая, по словам священника, увлекалась оккультными практиками, называла себя ведьмой и «путешествовала через миры». Он подчеркнул, что подобные увлечения в сочетании с зависимостями могут создавать социальную напряженность и требуют государственного регулирования.

О необходимости запрета оккультных услуг и «неоязыческих практик» заявил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, такие явления особенно опасны для детей и подростков: «Это не должно быть смешно, это нужно объяснять с детства, что такие вещи приводят к трагедиям и потом невосполнимым душевным ранам, которые с людьми остаются навсегда».

Напомним, ранее с предложением запретить квадроберов выступила сенатор Наталия Косихина. Она считает, что эта деятельность травмирует психику, и может привести к тяжелым последствиям.