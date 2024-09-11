Субкультуру квадроберов могут запретить в России

В России предложили запретить субкультуру квадроберов. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, эта деятельность травмирует психику, и может даже привести к очень тяжелым последствиям, сообщают РИА Новости.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», ‒ сказала Косихина.

Сенатор отметила, что это движение возникло в России после следования молодежи популярным негативным трендам. Чаще всего представители этой субкультуры ‒ подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают, будто собаки, в общественных местах, но иногда и бросаются на людей, кусают их.

По мнению Наталии Косихиной, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и состояла в субкультурах, которые нравились не многим. Однако важно, чтобы направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для остальных граждан.