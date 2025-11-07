Поэтапное снижение порога НДС для малого и среднего бизнеса начнется с 2026 года

В России порог дохода, при котором малый и средний бизнес должен платить НДС, будет снижаться постепенно: до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов ‒ в 2027 году, и 10 миллионов ‒ в 2028 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«При этом с учетом полномочий Правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», ‒ отметил он.

Ранее планировалось снизить порог до 10 миллионов рублей уже с 2026 года, однако в ходе обсуждений было принято решение о постепенном снижении, чтобы избежать распространения схем дробления бизнеса.