Снижение ключевой ставки сделает ипотеку в России доступнее

После решения Центробанка снизить ключевую ставку до 17% рынок жилья в России может оживиться. Об этом сообщил руководитель направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Недвижимости Артур Ахметов.

По его словам, интерес к квартирам уже растет: за последний месяц спрос на готовое жилье увеличился на 9%, на новостройки – на 4%. Осенью количество сделок может быть на 15% больше, чем летом.

Эксперт отметил, что ипотека станет доступнее: при кредите на 3,5 млн рублей сроком на 20 лет платеж может снизиться примерно с 53,6 тыс. до 50,8 тыс. рублей в месяц.

Рост спроса, по прогнозам, будет заметнее на вторичном рынке. Новостройки продолжат поддерживаться льготными программами и предложениями застройщиков.