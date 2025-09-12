Ключевая ставка в России упала до 17%

Сегодня, 12 сентября, Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт – с 18 до 17% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Как пояснили в регуляторе, экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, а инфляция начинает замедляться, хотя все еще остается выше цели.

Сейчас годовая инфляция оценивается в 8,2%. По прогнозам ЦБ, к концу 2025 года она снизится до 6-7%, а в 2026 году достигнет целевого уровня 4%.

В Центробанке подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости снижения инфляции и динамики ожиданий.