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​Жители Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья смогут освоить перспективную ИТ-профессию

Начался прием заявок на обучение ИТ-профессии людей с аутическим расстройством

​Жители Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья смогут освоить перспективную ИТ-профессию
Фото: admtyumen.ru

В России стартует первый бесплатный обучающий курс разметки данных для программ на основе искусственного интеллекта. Он разработан специально для людей с аутическими расстройствами. Освоить перспективную профессию могут и жители Тюменской области.

«Подобный ИТ-курс открывает для нас новые перспективы: жители с ограниченными возможностями здоровья смогут получить перспективную и востребованную профессию, а работодатели – квалифицированные ИТ-кадры, – считает директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. – Уверен, что практика инклюзивного обучения по направлению искусственного интеллекта положительно скажется на последующем трудоустройстве и в целом внесет свой вклад в развитие ключевых направлений региона».

Главная цель курса разметки данных – помочь людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ-компании. Разметчики находят нужные объекты на видео и «показывают» искусственному интеллекту, чтобы программное обеспечение запомнило их и научилось находить в кадре.

Программу разработала команда Нетологии совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Партнером проекта стал фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.

Глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко рассказала: «Наиболее сложный этап трудоустройства сотрудников с расстройствами аутистического спектра – их обучение и адаптация. Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные».

Занятия начнутся 15 мая 2023 года. Подать заявку на участие в проекте можно до конца февраля.


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07 февраля в 09:37, просмотров: 868, комментариев: 0
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