Публикация депутатских доходов не имела никакого смысла, так что пусть отменяют

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог депутата думы Сургута Алексея Кучина о (не)публикации данных о доходах и имуществе парламентариев во всей России. Приводим его мнение.

Для простого обывателя декларации депутатов превратились в такие вот забавы и игры. Одни парламентарии выглядят нищебродами по декларациям, но зато их супруги – богатейшие дамы, и содержат якобы этого своего избранника из любви к нему. Другие депутаты, наоборот, показывают свои доходы в миллиарды рублей и то огромное имущество, включая самолеты и яхты, нажитые непосильным трудом. Потому что на фоне беднеющего населения доходы депутатов, как правило, растут. И это никого не удивляет и не возмущает.

Какие выводы тогда может сделать простой избиратель из анализа таких деклараций? Да никаких. Ему и без деклараций все понятно, что в региональных и муниципальных парламентах люди заседают не просто богатые, а очень богатые. Это один из главных признаков нынешнего буржуазного парламентаризма. Господствующий имущий класс делегирует в парламенты своих представителей. И по-другому не может быть. Рабочим и крестьянам там делать нечего.

Конечно, на заре российского парламентаризма, в первых Государственных Думах имело место квотирование от курии крестьян и промышленных рабочих. Их было меньшинство, но они могли поднять хай, и поэтому Николай II иногда распускал Думу, а некоторых рьяных депутатов «трудовиков» отправил даже в Сибирь на перевоспитание. Но когда это было!

При советском парламентаризме был культ аскетизма. И, хотя советский парламентарий не подавал декларации, но быть богатым или кичиться своей имущественным положением было неприлично, да и зоркое око ОБХСС не дремало. «Поэтому замдиректора чулочно-носочной фабрики, строя дачу в два этажа вызывал подозрение у соседей, которые зарабатывали честным трудом, выращивая «колубнику».

В нынешней новой России стать богатым стало не только просто, а очень просто. И, став богатыми, некоторые граждане задумаются: «А не замахнуться ли мне на кресло регионального парламентария?» И замахиваются. И не на один или два срока, а целые десятилетия.

Поэтому будут подавать декларации региональные и муниципальные депутаты или не будут, откровенно говоря, обывателям как-то по барабану. У них совершенно иная жизнь, совершенно иные заботы и интересы. Их интересуют, прежде всего, ценники в магазинах и на услуги ЖКХ. Их интересует – как прожить от зарплаты до зарплаты, платя ипотеку. Их интересует стоимость жилья. Они смотрят, как сначала надулся пузырь на рынке жилья при льготной ипотеке, а сейчас, в январе, жилье стремительно падает в цене. И так далее по списку.

Нет, конечно, кто-то может и читает на досуге эти декларации, но доверия ни к декларациям, ни самим депутатам они, как правило, не испытывают. Все всё понимают. Вот такой понимающий у нас обыватель. Вот чиновники «все в доле». Обыватель это понимает и входит в их положение. Иначе ведь вся экономика окажется в ступоре. Вот и в генплане города сплошные новые пятна отведены под высотки. Опять же, понятно, что все девелоперы торопятся: «Куй железо пока горячо». А после нас хоть потоп. Их не интересует, что их жилье или тот бетон, в который сегодня обыватель вкладывает свои гроши, завтра никому и на фиг не нужен будет. Его продать то по той цене станет просто невозможно. Короче, будущее этого бетонного хлама сегодня явно переоценено.

Но разве богатые депутаты и чиновники остановят этот процесс? Нет. Наоборот они дружно голосуют за такой генплан. А иного развития событий и не предполагается. А вы говорите – декларации не станут печатать. Если бы от этого что-то изменилось. А если нет, так нечего и бумагу переводить и счетных и проверяющих работников загружать за деньги налогоплательщиков. Поэтому я считаю, что отмена ежегодных деклараций депутатов это просто отмена одной из декораций буржуазного парламентаризма. И не более того.