Что посмотреть: обзор самых ожидаемых сериалов 2023 года

В 2023 году ожидается немало интересных сериалов. Рассказываем о самых ожидаемых из них.

«Настоящий детектив», четвертый сезон

Это четвертый сезон нашумевшего в свое время сериала «Настоящий детектив». События разворачиваются на Аляске во время полярной ночи. Детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро предстоит раскрыть дело о пропаже шестерых ученых на арктической станции и между делом - докопаться до зловещих истин, погребенных под вечным льдом. Съемки сериала велись в Исландии, а главную роль исполнила звезда фильма «Молчание ягнят» Джоди Фостер.

«Мэр Кингстауна», второй сезон

Это продолжение криминальной драмы с Джереми Реннером в главной роли. Сериал рассказывает о влиятельной семье Макласки, живущей в небольшом городе в штате Мичиган, где тюрьма является единственной процветающей отраслью. Сериал затрагивает темы коррупции и неравенства и рассказывает о попытках навести порядок и справедливость в городе, где нет ни первого, ни второго. Первый сезон «Мэра Кингстауна» оказался очень популярным, и зрители с нетерпением ждали продолжения.

«Друг на час»

Российский комедийный сериал о том, что никогда не надо отчаиваться. У главного героя - пенсионера Николая Сергеевича - когда-то была любимая работа и семья, однако после выхода на пенсию он остался совсем один. И тогда мужчина решается на отчаянный шаг: устраивает себе прощальный ужин и собирается отправиться в мир иной. Но все идет не по плану.

«Одни из нас» (The Last of Us)

Это сериал, снятый по компьютерной игре The Last of Us, которая в 2013 году стала хитом. Главные герои - Джоэл и Элли - путешествуют по пережившей Апокалипсис Америке, где на каждом шагу встречаются то монстры, то преступники. Задача Джоэла - не дать Элли погибнуть, ведь только она может помочь разработать вакцину, способную спасти человечество.

«Ты», четвертый сезон

Главный герой сериала - заядлый книгофил и по совместительству убийца Джо Голдберг. Он часто влюбляется, однако всего его влюбленности постепенно перерастают в опасную одержимость. Джо готов устранять любые препятствия на своем пути, даже если эти препятствия - люди. Пока что на Netflix вышли пять эпизодов четвертого сезона «Ты», оставшиеся пять станут доступны 9 марта.