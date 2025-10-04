16+
​ТОП-10 застройщиков Югры: кто возводит больше всего жилья на октябрь 2025 года?

Анализируем рейтинг крупнейших застройщиков Югры

​ТОП-10 застройщиков Югры: кто возводит больше всего жилья на октябрь 2025 года?
Фото: freepik.com

В январе-августе 2025 года в ХМАО ввели в эксплуатацию 2 226 жилых домов общей площадью 365,3 тыс. кв. м – это 77% к уровню того же периода прошлого года. Из этого объема населением построено 2 159 индивидуальных жилых домов общей площадью 227,6 тыс. кв. м – 100% к январю-августу 2024 года, следует из данных Тюменьстата.

О том, какие компании возводят больше всего жилья, и кто вошел в десятку крупнейших застройщиков Югры на начало октября 2025 года – читайте в нашем обзоре.

Лидеры рейтинга

Первые две строчки рейтинга по объемам строительства жилья в Югре прочно удерживают СЗ «ДСК-1», «Брусника» и ГК «Базис». Эти компании возводят в регионе значительно больше квадратных метров, чем их конкуренты, и задают тон рынку новостроек. Это следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

СЗ «ДСК-1» остается безусловным лидером. Сейчас застройщик одновременно возводит 211,4 тыс. кв. м жилья в пяти жилых комплексах, что обеспечивает ему 28,35% регионального рынка. В продаже – 1 442 квартиры. Фактически почти каждая третья новостройка Югры – от «ДСК-1», и компания уверенно удерживает лидерство уже второй год подряд.

На втором месте «Брусника». Девелопер работает с двумя жилыми комплексами общей площадью 83,4 тыс. кв. м и занимает 11,18% рынка. При этом в продаже у компании – 6 855 квартир, что делает ее одним из крупнейших поставщиков нового жилья в регионе.

Третье место сохраняет ГК «Базис». Сейчас девелопер ведет строительство одного жилого комплекса общей площадью 65,4 тыс. кв. м и удерживает 8,76% рынка. В продаже – 813 квартир. По сравнению с октябрем 2024 года объем и место компании в рейтинге не изменились.

Другие участники рейтинга

На четвертое место рейтинга впервые поднялась ГК «Автор». Девелопер ведет строительство сразу четырех жилых комплексов общей площадью 51,7 тыс. кв. м, занимая 6,94% рынка. В продаже – 476 квартир. Год назад компании не было в десятке.

ГК «Азбука Девелопмент» удерживает пятое место, но за год увеличила объемы. Сейчас у застройщика в работе три жилых комплекса общей площадью 38,5 тыс. кв. м (5,16% рынка) и 598 квартир в продаже.

ФСК «Запсибинтерстрой», занимавший в 2024 году четвертую строчку, опустился на шестое место. Компания строит один жилой комплекс площадью 36,7 тыс. кв. м, удерживая 4,92% рынка, в продаже – 352 квартиры.

ГК «Омск-Трэйс» также потерял одну позицию, оказавшись на седьмой строке. Девелопер возводит один жилой комплекс площадью 30,5 тыс. кв. м (4,09% рынка), а в продаже у него – 94 квартиры. Компания остается заметным игроком, но уступила место более активным конкурентам.

Фонд защиты прав участников долевого строительства Югры сместился на восьмое место. Сейчас фонд достраивает один жилой комплекс площадью 28,3 тыс. кв. м, удерживая 3,8% рынка. Квартир в продаже нет — фонд в основном завершает проблемные объекты.

На девятую строчку рейтинга впервые вошел ГК «Самолет». Компания возводит один жилой комплекс площадью 26,2 тыс. кв. м (3,52% рынка) и сразу 16 264 квартиры в продаже. Выход федерального девелопера на региональный рынок заметно оживил десятку лидеров.

Замыкает рейтинг ПТС. Девелопер строит два жилых комплекса общей площадью 23,1 тыс. кв. м (3,1% рынка). В продаже всего одна квартира, однако компания сумела удержать десятую строчку с прошлого года, несмотря на общую перестановку в середине списка.

Как менялась десятка

Состав десятки крупнейших застройщиков Югры за год заметно изменился. Если в октябре 2024 года на четвертой строчке располагался ФСК «Запсибинтерстрой», то к 2025 году компания опустилась на шестое место, уступив позиции более активным конкурентам.

Фонд защиты прав участников долевого строительства Югры год назад находился на шестом месте, но к октябрю 2025 года сместился на восьмую позицию.

ГК «Омск-Трэйс», занимавший в 2024 году седьмую строчку, в новом рейтинге оказался на том же месте, но при этом уступил долю и количество квадратных метров.

Кроме того, из десятки полностью исчезли ССТ и СЗ ЖК «Набережный». Год назад они замыкали рейтинг, но к 2025 году не смогли удержать позиции и уступили место новым игрокам. Их место в списке заняли ГК «Автор» и федеральный девелопер «Самолет», впервые вошедшие в региональный топ-10.

Таким образом, рейтинг сохранил прежних лидеров, но середина и нижняя часть списка заметно обновились, что показывает динамику и усиливающуюся конкуренцию на строительном рынке Югры.


04 октября в 21:32, просмотров: 273, комментариев: 0
