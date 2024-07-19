За последние пять лет цена загородного дома в России выросла на 70%

В России за последние пять лет выросла стоимость загородного дома. Рост цен зафиксировали во всех субъектах страны, среди них регионы с комфортным климатом, с высокой долей населения, а также области, соседствующие со столичной агломерацией. Разбираемся, как обстоят дела в ХМАО и в Сургуте.

Россия и Югра

По словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, сильный рост цен был характерен для регионов с повышенным спросом и довольно недорогой недвижимостью.

«Во время пандемии коронавируса в лидерах были южные регионы с благоприятным климатом, в последние годы к ним добавились регионы, граничащие со столичным», ‒ сообщила эксперт порталу «За-Строй. РФ».

Этим летом в ХМАО также наблюдается высокий рост цен на загородную недвижимость. В сравнении с зимой стоимость объектов выросла почти на 15%.

«Сейчас пиковый сезон как по ценам, так и по спросу. Многие рассматривают варианты покупки загородной недвижимости. По стоимости наблюдается увеличение в районе 15%. Это в сравнении с ценами, за которые люди продавали дома в зимний период», — рассказала эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова корреспонденту URA.RU.

Как со спросом и ценой на загородные дома в Сургуте?

В Сургуте загородная недвижимость является очень востребованной. Совсем не имеет значения, будь это строительство, покупка, аренда дач или домов.

«Если до 2019 года мы еще отслеживали пики сезонности, то после пандемии тренд на загородную жизнь не сдает позиций, спрос стабильно высокий круглый год. Сезонность проявляется только в доминировании того или иного типа предложения: в холодный сезон больше выбирают готовые дома, оценивают транспортную доступность, возможность постоянного проживания. В теплые месяцы покупают участки под строительство, дачи, арендуют объекты загородной недвижимости на лето. Самый горячий тренд на фоне всех остальных полностью совпадает с федеральным трендом ‒ это, конечно, ИЖС», ‒ сообщила корреспонденту siapress.ru руководитель направления загородной недвижимости сургутского филиала компании «Этажи» Наталья Нестерова.

В Сургуте спрос на земельные участки за год вырос в 2,5 раза, в то время как предложение сократилось на 35%. Это связано с тем, что самые интересные и ликвидные участки уходят из базы первыми, товарная полка постепенно «вымывается», а интересные предложения все труднее найти.

«Сейчас исчезло понятие «ликвидность объекта», покупают все, совершенно разные объекты. Есть клиенты, которым нужно недалеко от города ‒ это более старые дачные кооперативы с участками по четыре сотки. Такая площадь участка давно не устраивает наших клиентов, и часто мы подбираем дачи и дома с большими участками, от шести-восьми соток, но на удаленном расстоянии от города», ‒ пояснила эксперт.

Так, цены на объекты недвижимости зависят от нескольких факторов: удаленность от города, развитость инфраструктуры, транспортная доступность, состояние объекта, наличие ограничений на земельный участок, действие «Сельской ипотеки».

Многие люди понимают, что чем ближе объект расположен к городу, тем выше цены. Однако сейчас на рынке появляются загородные дома, расположенные довольно далеко.

«Конечно, в первую очередь спросом пользуются территории, которые соответствуют этим запросам: район аэропорта, Нижневартовского шоссе, Дорожного, где есть школа в шаговой доступности, детские сады. Но сейчас, благодаря стратегии города, во многих дачных кооперативах появился круглогодичный транспорт, школьные автобусы», ‒ указала Наталья Нестерова.

Какие загородные участки выбирают жители Сургута?

Поскольку Сургут является нефтяным краем, недалеко от города пролегают магистральные трубопроводы и конденсатопроводы. До 2026 года зоны с особыми условиями использования территории, к сожалению, будут только увеличиваться. Специалисты компании «Этажи» рассказали, как проверить участок, чтобы в будущем не возникло проблем.

«Если вы подбираете землю под строительство, то необходимо точечно проверять, подходит именно этот участок под застройку или нет. Сейчас очень актуальна покупка готового объекта по субсидированной программе «Сельская ипотека». Но, она возможна на ограниченном числе территорий. Предложение купить готовый дом под 3% очень привлекательно, и у нас много запросов подобного характера. Особый интерес вызывают территории ДНТ «Богдановского», «Калинка», «Мостовик», «Тихое», пгт Солнечный, пгт Белый яр, пгт Барсово», ‒ сообщили эксперты «Этажи».

Дальше от города располагаются более бюджетные варианты, с меньшим количеством ограничений на строительство. Именно там сейчас стремительно развивается частная застройка, например, это направление Почекуйки, в сторону Нижневартовска.

В сторону Лянтора есть более бюджетные кооперативы ‒ «Автомобилист», «Победит», «Кучуминский». В них можно приобрести дачи для летнего отдыха. Стоимость таких объектов колеблется от 1,5 до 3,5 миллионов рублей.

В Сургуте, в целом, порядка 40% объектов приобретаются за счет собственных средств, и 60% ‒ за счет ипотеки.