Полвека назад в Сургуте…

В 1976 году в Сургуте впервые появились автобусы венгерского производства «Икарус-255». Фото: totobus.msk.ru

На начало 1976 года в Сургуте проживало 65 тысяч человек.

По статистическим данным потребность горожан в лечебных учреждениях была удовлетворена на 87 процентов, в школьных – на 81, в жилье – на 60, в клубах и кинотеатрах – на 84, в магазинах – на 17 процентов. Наполовину город был обеспечен детскими дошкольными учреждениями. Недоставало и общежитий на две с половиной тысячи мест.

15 января на ГРЭС поставлено под напряжение и оборудовано ОРУ-500 (открытое распределительное устройство 500 киловольт). Избыточная мощность Сургутской ГРЭС стала передаваться в центральные районы страны, на Урал.

24 января из Тюмени, где проходила Неделя советского кино, в наш город на один день прибыла группа московских кинематографистов. Встречи с ними прошли в ДК «Геолог» и кинотеатре «Рубин». Сургутяне горячо приветствовали Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Всеволода Санаева, Заслуженную артистка республики Зинаиду Кириенко, писателя Леонида Лиходеева, режиссера Эдмонда Кеосаяна.

30 января в Сургут прибыла сборная команда по баскетболу Московского института физкультуры. Столичные мастера спорта провели три дружеские встречи с местными баскетболистами.

31 января в кинотеатре «Рубин» демонстрировался легендарный художественный фильм «Летят журавли».

***

На городских улицах появились темно-красные «Икарусы-255» - улучшенная экспериментальная модель автобусов венгерского производства. В организациях Сургута их было 25,и использовались они только в качестве служебного транспорта. Испытания новой модели проходили в том числе и в городе, для чего завод-изготовитель откомандировал сюда двух своих конструкторов.

На Всесоюзной выставке наглядной агитации на ВДНХ СССР за серию плакатов сургутский художник Виталий Горда получил бронзовую медаль. Фото из книги «Живая память»

При НГДУ «Сургутнефть» создана лаборатория социологических исследований. Ее первоочередной задачей являлось составление плана социального развития микрорайона нефтяников.

За серию плакатов «Этапы большого пути» и «Решения XXIV съезда КПСС – выполним» сургутскому художнику Виталию Горда вручена бронзовая медаль на выставке наглядной агитации на ВДНХ СССР (конкурс проходил в конце 1975 года).

В городе создан седьмой по счету трест – «Мостострой-11».

Городской пищекомбинат освоил производство новых видов пряников: «Новосибирские», «Подсолнечные» и «Коричные». С тех пор предприятие стало выпускать 12 видов этой продукции.

За месяц коллектив леспромхоза при плане 69 тысяч кубометров вывез на переработку 82 тысячи кубометров деловой древесины.

Выпуск газеты «Новый город» №2 (4969), 23 января 2026 года