Полвека назад в Сургуте…

За десять лет в Сургуте построено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Фото: А.Мясников

С глубины 2850 метров из первой разведочной скважины пробуренной на Итурской площади, ударил фонтан «черного золота». Геологоразведчики Сургутской экспедиции предложили назвать открытую ими новую нефтяную площадь именем Мелик-Карамова. Это знаменательное событие зафиксировано июньским днем 1975 года.

В сентябре коллектив кондитерского цеха городского пищевого комбината выпустил с начала 1971 года 1823 тонны своей продукции.

С 10 по 12 сентября в Сургуте работала Всесоюзная школа передового опыта нефтеразведчиков.

В конце сентября с оценкой «отлично» сдан в эксплуатацию дом № 15 по улице Энергетиков – первый жилой комплекс на 149 квартир.

В микрорайоне нефтяников открыла свои двери новая поликлиника на пятьсот посещений в день.

В городе имелось шестьдесят пять пятиэтажных жилых домов. Благоустроенные квартиры получили наши известные земляки: Герой Социалистического Труда Александр Григорьевич Тимченко, Почетный гражданин города Сургута Георгий Гаврилович Кушников, другие.

В микрорайоне нефтяников запущено три дома для малосемейных, благодаря чему в распоряжении новоселов оказалось около четырехсот квартир. В этом же районе начата забивка свай под фундамент 120-квартирного крупнопанельного дома.

За десять лет, начиная с 1965 года в Сургуте построено почти пятьсот тысяч квадратных метров жилья.

В нашем славном городке имелось двадцать детских садов-яслей, строилось еще три. Запросы населения в дошкольных учреждениях были удовлетворены на сорок семь процентов. Около четырех тысяч семей состояли в очереди на получение места в детских садах. Такова статистика тех лет.

В 1975 году в городе имелось 20 детских садов, строилось еще три. Фото из книги «Сургутские были»

Впервые в городе сформированы два молодежных строительных отряда по тридцать человек из учащихся нефтяного техникума и городского профессионально-технического училища № 17. Их бойцы провели третий семестр на трассе СевСиба, где были заняты на строительстве и отделке жилых зданий, школы, детского сада, промышленных объектов.

В школьных строительных отрядах трудилось свыше трехсот старшеклассников.

В Сургуте открылся первый вычислительный центр, оснащенный быстродействующей электронно-вычислительной машиной новейшей модели ЕС-1030.

Речники с начала навигации переработали свыше полумиллиона тонн грузов.

На Сургутской ГРЭС успешно прошла промывка пятого котла.

С начала существования нефтегазодобывающего управления (НГДУ) добыто 40, 7 миллионов тонн нефти, 1, 9 миллиарда кубометров газа.

Состоялся первый выпуск школы современных бальных танцев при Дворце культуры «Геолог».

Районная газета «К победе коммунизма» сообщала читателям о благородном поступке водителей автобазы аэропорта Юрия Киселева и Александра Гинкулова, которые в июле сего года найдя пакет с 700 рублями, вернули его владельцу. Честные и порядочные ребята, хвала им.