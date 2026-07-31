Три категории участников, три этапа соревнований и призовой фонд 15,6 млн рублей

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Сбер проводит для школьников и студентов международный конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge — 2026. Участники могут попробовать свои силы в решении задач, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением и цифровыми технологиями. Регистрация открыта до 15 сентября 2026 года.

В конкурсе три категории: для начинающих, школьников и студентов вузов. В зависимости от уровня подготовки участники смогут работать как индивидуально, так и в командах. Призы для начинающих: от 50 до 100 тыс. рублей, для школьников: от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей, для студентов: от 300 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Общий призовой фонд составляет 15,6 млн рублей.Победители и призёры конкурса будут награждены на международной конференции Artificial IntelligenceJourney (AI Journey) в Москве.

Конкурс проходит в три этапа:

1. квалификационный этап — с 1 июня по 15 сентября 2026 года;

2. основной этап — с 1 июля по 17 сентября 2026 года;

3. финальный этап — с 12 по 26 октября 2026 года.

AI Challenge объединяет талантливых молодых людей, которые будут создавать новые технологии и менять целые отрасли экономики. Работа с реальными бизнес-кейсами помогает участникам быстрее развивать профессиональные навыки и готовиться к карьере в ведущих технологических компаниях. Задания подготовлены экспертами Сбера, компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта и технологическими партнёрами.

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