Суммарно бегуны Зелёного Марафона преодолели свыше 1 млн километров

Erid:2SDnjbt3z6e

СберПрайм Зелёный Марафон в Ханты-Мансийске объединил почти три тысячи профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции. Всего в этом году на старт СберПрайм Зелёного Марафона в 59 городах России вышли более 150 тыс. человек. По итогам мероприятия на благотворительные проекты направят более 250 млн рублей.

Специально к забегу Сбер провёл беспрецедентную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, который пробежали участники, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Суммарно бегуны преодолели свыше 1 млн километров. В результате 185 млн рублей передадут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Каждый километр — это надежда для ребёнка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжёлое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников СберПрайм Зелёного Марафона по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление».

Ещё более 65 млн рублей, собранных во время традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В Ханты-Мансийске Зелёный марафон был объединен с городским праздником, посвященным Дню защиты детей. На финише все бегуны получили медали, которые подготовил партнёр мероприятия — авиакомпания «ЮТэйр».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Зеленый марафон вернулся в Ханты-Мансийск! В этом году по просьбе югорчан мы решили провести благотворительный забег в столице Югры. Он стал настоящим спортивным событием для жителей и гостей города. Благодарю Правительство округа, администрацию города Ханты-Мансийска, наших партнеров за помощь в организации Зеленого марафона! Вместе мы провели яркий, масштабный, спортивный праздник!»

Erid:2SDnjbt3z6e

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"