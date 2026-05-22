Семейство сапсанов уже много лет подряд возвращается на крышу банка Уралсиб для гнездования

В семье соколов-сапсанов, гнездующих на крыше Банка Уралсиб в Уфе, вылупился из яйца первый птенец. Появление маленького сокола зафиксировала камера, установленная над гнездовой площадкой.

Семейство сапсанов уже много лет подряд возвращается на крышу банка для гнездования. В этом сезоне в кладке находится три яйца, и в ближайшие дни ожидается появление остальных птенцов. Наблюдать за жизнью соколиной семьи и рождением соколят можно в онлайн-трансляции в официальной группе банка во ВКонтакте.

Когда юные сапсаны окрепнут и достигнут возраста трех недель, банк традиционно проведет процедуру кольцевания. Все птенцы получат именные кольца с цветовыми метками родного региона, которые помогут орнитологам в дальнейшем наблюдении за птицами.

Соколы-сапсаны гнездятся на здании Уралсиба уже более 20 лет и регулярно выводят здесь потомство. Онлайн-наблюдение за семьей сапсанов на крыше банка проводится с 2019 года.

За шесть лет проекта банк Уралсиб помог сапсанам вырастить 14 птенцов. Сегодня за жизнью редких птиц следят тысячи зрителей со всей страны, а проект продолжает привлекать внимание к бережному отношению к городской природе и сохранению краснокнижных видов.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

