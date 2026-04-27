В Ханты-Мансийском НПФ рассказали о возможностях ПДС для компаний

Как одновременно заботиться о личных деньгах и делать сильнее свою компанию? Один из вариантов – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она помогает формировать капитал на будущее и может стать дополнительным инструментом мотивации и удержания сотрудников.

О возможностях ПДС для бизнеса рассказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова на межрегиональной секции Всероссийской конференции «Финансовая культура предпринимательства в России», которая прошла в рамках VIII регионального Форума «Финансовая грамотность для всех».

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» в Югре. Среди организаторов площадки – Банк России, НИФИ Министерства финансов РФ и Правительство Югры.

По словам Марии Стуловой, программа долгосрочных сбережений сегодня выходит за рамки привычного представления о пенсионных продуктах и становится универсальным финансовым решением.

«Сегодня предпринимателю важно не только развивать бизнес, но и выстраивать долгосрочную финансовую устойчивость – свою и своей команды. Программа долгосрочных сбережений позволяет решать обе задачи одновременно. Это инструмент, который помогает человеку формировать капитал с государственной поддержкой, а работодателю – создавать дополнительные преимущества для сотрудников и укреплять кадровый потенциал компании», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

ПДС действует в России с 2024 года и реализуется через негосударственные пенсионные фонды. Накопления участника ПДС формируются из личных взносов, переведенных пенсионных накоплений, инвестиционного дохода от НПФ, при соблюдении условий программы предусмотрено государственное софинансирование и налоговый вычет.

Для работодателей ПДС интересна и как основа корпоративной пенсионной программы. Такой формат помогает повышать лояльность сотрудников, усиливать привлекательность компании на рынке труда и использовать предусмотренные законодательством финансовые преимущества, включая снижение нагрузки по страховым взносам и налоговые возможности. Корпоративные пенсионные программы есть во многих крупных компаниях, действует такая программа и у «Ханты-Мансийского НПФ».

В Ханты-Мансийском НПФ отмечают рост интереса к программе долгосрочных сбережений как со стороны граждан, так и со стороны работодателей, которые рассматривают долгосрочные сбережения как часть современной социальной политики компании.

