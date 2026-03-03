В рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов лидирует Банк Уралсиб

Erid:2SDnje6uUCq

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов, который в феврале подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.01.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики учли ключевые параметры продуктов: величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, срок рефинансирования и максимальную сумму. Кроме того, на место в рейтинге повлияли условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения, а также ряд других критериев.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Банке Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

