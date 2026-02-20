16+
​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга выгодных вкладов в юанях

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход»

Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnje5iZtu

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге самых выгодных банков для открытия срочного валютного вклада в китайских юанях в феврале 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 17.02.2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты при составлении рейтинга учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличия дополнительных условий, территориального охвата банка и других критериев.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnje5iZtu
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


Сегодня в 16:05, просмотров: 152, комментариев: 0
