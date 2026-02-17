Erid:2SDnjbwCbz1

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 январского рейтинга кредитных карт для снятия наличных – исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с бесплатным обслуживанием и максимальным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.

Аналитики портала учитывали несколько ключевых параметров, в том числе максимальную ставку и размер минимального платежа, продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется, условия для снятия наличных и стоимость годового обслуживания карты, включая смс-уведомления. Также на место в рейтинге повлияли срок рассмотрения заявки, штраф за просрочку, требования к возрасту заемщика и другие критерии.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Erid:2SDnjbwCbz1

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»