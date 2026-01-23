16+
​МегаФон в десятке лучших работодателей России

МегаФон занял восьмую строчку рейтинга среди организаций с численностью сотрудников более пяти тысяч человек

Фото: Евгений Поторочин

Erid: 2SDnjdyZF5i

МегаФон вошёл в Топ-10 лучших работодателей России по итогам 2025 года в рейтинге HeadHunter. Оператор улучшил свою позицию год к году и стал единственной телеком-компанией в первой десятке.

Рейтинг работодателей России HeadHunter ведёт с 2010 года. Результат участников складывается из eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и оценок соискателей, а также HR-анкетирования самой компании.

МегаФон занял восьмую строчку рейтинга среди организаций с численностью сотрудников более пяти тысяч человек. Столь высокая позиция отражает результаты стратегии, нацеленной на технологическое лидерство не только в телеком‑отрасли, но и в сфере HR: с помощью цифровых инноваций создавать человекоцентричную рабочую среду.

Ключевым индикатором позитивных изменений стал рост индекса лояльности сотрудников (eNPS): за последний год показатель увеличился на 26 пунктов. Этому способствовала цифровизация HR‑процессов: интеллектуальные роботы-помощники, цифровой коллега для сотрудников розницы «Ежедневный герой», бесшовные self‑сервисы и специализированные AI-инструменты, которые снимают рутинные задачи, позволяют сфокусироваться на стратегических целях и персональном развитии.

Важным стал и превентивный подход к управлению в компании, который позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные причины ухода сотрудников, формируя культуру доверительного диалога. Также в фокусе задачи по сохранению уникальной экспертизы команды, накопленной за более чем 32 года работы. Знания и опыт передаются молодым кадрам: новички с этапа адаптации получают доступ к передовым технологиям и включаются в реальные процессы, обеспечивая преемственность и развитие ключевых компетенций.

«Наше место в рейтинге HeadHunter — закономерный результат работы последние несколько лет. Мы успешно сочетаем технологический драйв с важными социальными смыслами. Именно баланс инноваций и внимания к человеку делает МегаФон привлекательным для работы, профессионального роста и обеспечивает стабильность кадрового состава: более 50% вакансий закрываются за счет внутренних переводов. Значит, сотрудники видят перспективы своего развития с нами, а выстроенные системы признания и персональные треки развития помогают каждому расти вместе с бизнесом», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

Системный подход к HR‑бренду ранее отразился и в признании на уровне ведущих отраслевых рейтингов в 2025 году: оператор удостоен группы «платина» в рейтинге Forbes, а также первой группы в рейтинге РБК.

Сегодня в 13:19
