Банк Уралсиб оказался одним из лучших в топ-3 рейтинга кредитов наличными в декабре

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в декабре, по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.11.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, а также услуги возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.

