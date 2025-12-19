Продукты банка Уралсиб получили высокую оценку на Retail Finance Awards-2025

Erid: 2SDnjcrEfpL

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХIХ Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. На церемонии награждения в ключевых номинациях были отмечены самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке.

Банк Уралсиб стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS-2025 в номинации «Лучший розничный финансовый продукт». Жюри высоко оценило дебетовую карту «Прибыль» – флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности.

Также Уралсиб был удостоен специальной награды CX – AWARD – Качество сервиса – «за высочайшее качество сервиса, клиентоориентированность и постоянное стремление к совершенству». Здесь признание профессионального сообщества получила кредитная карта «120 дней на максимум», которая сегодня является одним из наиболее популярных и востребованных карточных продуктов у клиентов банка.

Высокие оценки Банка Уралсиб от экспертов отрасли – результат системной работы банка по развитию продуктовой линейки розничного бизнеса. Сегодня Уралсиб входит в Топ-10 рынка по ключевым для себя направлениям, а карточные продукты, в том числе кредитные карты – регулярно появляются в топах рыночных рейтингов розничных банковских продуктов.

Премия Retail Finance Awards — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России, которую ежегодно вручает журнал The Retail Finance. Цель премии – отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла, а также поделиться лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

