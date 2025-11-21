В Сургуте завершили строительство первого дома ЖК «Городской парк»

Erid:2SDnjejk5Xu
Первый дом «Городского парка» официально готов принимать будущих жителей. Это важный этап для нас и приятный момент для тех, кто с нетерпением ждал окончания работ и готовился к переезду. Хотите так же? Тогда у нас есть для вас специальное предложение.
Скидка до 20 декабря 2025 года
До 20 декабря на покупку одно- и двухкомнатных квартир в первом доме действует скидка 500 000 рублей. У вас есть возможность выбрать лот в полностью готовом корпусе ‒ все работы завершены. Вам не придется ждать, когда здание сдадут в эксплуатацию, зато можно выбирать мебель, думать над интерьерными решениями и сравнивать материалы.
Почему стоит обратить внимание на «Городской парк»?
- Расположение: в непосредственной близости от ЖК раскинулся парк ‒ природа становится естественной частью ежедневных маршрутов.
- Разнообразие планировок: более 20 вариантов ‒ от компактных решений до лотов с мастер-спальней, позволяют найти квартиру под разные сценарии жизни.
- Монолитно-каркасная конструкция ‒ способ, проверенный временем. Дом прослужит более 100 лет.
- Инфраструктура: рядом с ЖК есть магазины, детский сад, школа искусств, ТРЦ и остановки общественного транспорта.
- Территория: для жителей предусмотрен паркинг на 380 машино-мест и благоустроенный двор ‒ проводите время комфортно и безопасно.
Подробности о квартирах, вариантах планировок, условиях и ценах можно узнать на нашем официальном сайте cityparksurgut.ru или по номеру 589-599.
