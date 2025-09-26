Erid: 2SDnjdbXFfc

Ханты-Мансийский НПФ поддержал «Кросс нации» в нескольких городах Югры: Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Забег был приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

20 сентября по всей Югре прошел «Кросс нации — 2025», в забегах приняли участие более 22 тысяч югорчан.

В этот день спортсмены и любители спорта собрались на нескольких площадках: на стадионе «Нефтяник» в Нефтеюганске, «Спортивное ядро» в Сургуте, «Центральный» в Нижневартовске и на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске.

Организаторы подготовили для участников несколько дистанций на выбор, которые различались протяженностью и другими критериями. К забегу могли присоединиться даже семьи с маленькими детьми — для них был организован специальный семейный старт.

Перед забегом для всех участников прошла разминка со спортсменами, например, в Ханты-Мансийске её провел олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

Ханты-Мансийский НПФ традиционно является партнёром этого яркого события, разделяя стремление югорчан к здоровому и активному образу жизни.

