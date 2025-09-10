Erid: 2SDnjeSEPQ2

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам восьми месяцев 2025 года вырос на 44% к прошлогоднему показателю и на 01.09.2025 года составил 70,2 млрд рублей. Объем автокредитования за восемь месяцев 2025 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 32,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

