Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пройдёт в Москве с 19 по 21 ноября этого года. Об этом на X Восточном экономическом форуме объявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«AI Journey по праву является одним из самых масштабных и значимых событий в области технологий искусственного интеллекта в мире. В прошлом году на мероприятии выступило свыше 200 спикеров из разных стран, включая Индию и Китай. В этом году конференция выходит на новый уровень. Мы уже видим результаты работы Международного альянса искусственного интеллекта, созданного на конференции прошлого года. Вместе с учёными из разных стран была проведена серия форсайт-сессий, где были сформированы ключевые направления фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта. Такой взгляд из будущего позволяет точнее планировать приоритеты, оптимизировать ресурсы и предвосхищать вызовы. Уверен, что на форуме будут приняты важные международные решения и анонсированы прорывные открытия в области генеративного интеллекта для создания лучшего завтра».

За три дня на площадке AI Journey ведущие мировые исследователи, учёные, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних AI-трендах и обсудят перспективы индустрии.

Конференция сохранит преемственность направлений: каждый из трёх дней будет посвящён технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе. Научный день соберёт на одной сцене ведущих учёных из разных стран мира, которые расскажут о роли искусственного интеллекта в современной науке и поделятся видением будущего этой синергии. Специальный молодёжный трек AIJ Junior, традиционный элемент программы, в этом году расширит целевую аудиторию и будет адаптирован для более широкой возрастной категории участников.

Выступления в рамках бизнес-блока будут посвящены как практическим, так и стратегическим аспектам внедрения технологий для создания, развития и повышения эффективности компаний. Участники смогут почерпнуть идеи для собственных проектов и ознакомиться с передовыми мировыми практиками применения искусственного интеллекта.

