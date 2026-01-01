В Нижневартовске новый год начался с аварии на теплосетях

Жители домов микрорайона 10б в Нижневартовске остались без горячей воды в Новый год из-за коммунальной аварии на теплосетях. Об этом со ссылкой на прокуратуру Югры пишет stribuna.ru.

«Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в Нижневартовске. В рамках проверки будет дана оценка полноте и своевременности мер, принимаемых ответственными лицами по содержанию и обслуживанию сетей. Ход аварийно-восстановительных работ поставлен на контроль надзорного ведомства», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура примет процессуальное решение.