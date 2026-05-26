Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с бизнесом меры поддержки предпринимателей

В Ханты-Мансийске в преддверии Дня российского предпринимательства прошла стратегическая сессия «Бизнес и власть: решаем вместе». Ее участники обсудили меры поддержки бизнеса и предложения предпринимателей по развитию экономики региона, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия». Организаторами стали Торгово-промышленная палата Югры, «Деловая Россия», «Опора России», Сургутская торгово-промышленная палата и Нижневартовская территориальная палата предпринимателей.

По словам Руслана Кухарука, стратегическая сессия позволила не только подробно обсудить действующие меры поддержки, но и получить прямую обратную связь от бизнеса. Предприниматели представили свои предложения и видение перспективных направлений развития.

Участники бизнес-сообщества также разработали конкретные решения для поиска точек роста экономики Югры и создания новых возможностей для кооперации по семи ключевым направлениям.

Губернатор отметил, что эти инициативы лягут в основу будущих решений по поддержке предпринимателей и станут ориентиром для совместной работы бизнеса и власти. Руслан Кухарук поблагодарил предпринимателей за конструктивный диалог и вовлеченность, а также поздравил их с Днем российского предпринимательства.