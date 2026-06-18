В Ботаническом саду Сургута открывается экскурсионный сезон

В эти выходные, 20 и 21 июня, в Сургуте стартует экскурсионный сезон в Ботаническом саду. Горожан приглашают на бесплатные прогулки, во время которых можно познакомиться с растениями и узнать больше о работе сада, говорится в группе Ботанического сада.

Экскурсии пройдут 21 и 22 июня в 14:00 и 15:00. Каждая прогулка продлится около 30 минут. В субботу экскурсии проведет Дарья Богданова, а в воскресенье – Глеб Кукуричкин.

Организаторы отмечают, что участие бесплатное, однако желающих просят заранее сообщить о своем визите в комментариях к анонсу. Оптимальный размер группы составляет 15-20 человек.

«Если вы заинтересовались подобной идеей, – просьба писать под постом о своем намерении посетить ботанический сад. Можете поставить «+» и время, если планируете прийти, и информацию о том, сколько человек планирует прийти (пример: суббота +3 15.00). Оптимальное количество человек на одну экскурсию (чтобы все услышать, понять и увидеть), – 15-20 человек, но, если придет больше, – мы всем будем рады», – сообщили организаторы в своей группе во ВКонтакте.

Сбор участников будет проходить у зеленых ворот Ботанического сада. Экскурсии состоятся при благоприятной погоде, без проливного дождя, и наборе группы не менее пяти человек.

Кроме того, сотрудники сада готовы организовать отдельные экскурсии для школьных классов, студенческих групп и трудовых коллективов по предварительной договоренности.