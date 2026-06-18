Третья очередь ягодного производства в Боровском индустриальном парке откроется до конца года

В Боровском индустриальном парке под Тюменью началось строительство нового завода по глубокой переработке ягод. Компания «Ягоды Плюс» предпринимателя Эльмара Ибукова реализует третью очередь производства. На площадке будущего цеха уже забиты первые сваи, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Объем инвестиций в проект составит 134 миллиона рублей. Часть средств – льготный займ, предоставленный Инвестиционным агентством. Мощность нового производства – 1,5 тысячи тонн готовой продукции в год. Запуск цеха запланирован на конец 2026 года.

Предприятие будет выпускать фруктово-ягодные начинки для молочной промышленности, концентраты, пюре, джемы, основы для напитков и выпечки. Сырьевую базу обеспечат собственные садовые плантации компании и дикоросы, которые будут принимать от населения.

«Компания "Ягоды Плюс" – наш давний партнер, они уже реализовали не один проект в регионе. Инвестор ответственно подходит к выполнению обязательств, мы видим потенциал для дальнейшего расширения их производства и рады продолжить сотрудничество на новом этапе. Финансовая поддержка агентства позволит компании быстрее запустить новую очередь инвестиционного проекта», – прокомментировала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области, начальник отдела финансовой поддержки Анастасия Филимонова.

Это – не единственный пример развития перерабатывающей промышленности в регионе. Ранее в Тюменской области был запущен цех по производству сублимированной клубники, а также реализуются проекты по глубокой переработке зерна и овощей.