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​Почти 14 тысяч медработников Югры получили специальные выплаты

С начала года более 13 тысяч медиков Югры получили соцподдержку

​Почти 14 тысяч медработников Югры получили специальные выплаты
Фото: архив СИА-ПРЕСС

С начала 2026 года специальные социальные выплаты в Югре получили 13 861 медицинский работник. Поддержка положена сотрудникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также работникам скорой помощи, рассказал региональный СФР.

Размер выплаты зависит от категории медработника, типа медицинского учреждения и численности населения в населенном пункте. Ежемесячно специалисты могут получать от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей.

«Медработникам не надо подавать заявления на выплату. В реестре, вместе со сведениями о работнике, указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Размер выплаты за месяц составляет от 4 500 до 50 000 рублей в зависимости от категории медицинских работников, вида медицинской организации и населенных пунктов, в которых они работают», – отметила управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

В населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей в месяц, а средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей.

Для медиков, работающих в городах и поселках с населением от 50 до 100 тысяч человек, размер выплаты составляет до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала.

В крупных городах с населением более 100 тысяч человек выплаты варьируются от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от должности и категории специалиста.

Как пояснили в региональном Отделении СФР, выплаты назначаются автоматически на основании данных, которые предоставляют медицинские организации. После получения сведений средства перечисляют на банковский счет или карту «Мир» в течение семи рабочих дней.

Специальная социальная выплата не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете среднего заработка.


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18 июня в 11:42, просмотров: 754, комментариев: 0
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