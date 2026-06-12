Поздравление председателя Думы Сургута с Днем России и Днем города

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днем России и с Днем города!

12 июня - это день, когда мы с особой гордостью и уважением обращаемся к нашей великой истории, богатой культуре и многонациональным традициям. Это праздник национального единства и общей ответственности за будущее нашей Родины. Сила России всегда заключалась в единстве ее народов, в таланте и трудолюбии ее граждан, в способности преодолевать любые трудности и с уверенностью смотреть вперед.

Сегодня наша страна продолжает бороться за справедливость и правду, защищая свой суверенитет в ходе специальной военной операции. Россия всегда отстаивала и будет отстаивать свое право быть сильной, независимой и свободной! Наша страна развивается, достигая новых высот в науке, экономике, культуре и спорте. И каждый из нас своим ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в процветание и укрепление ее могущества.

Также, как все мы трудимся на благо нашего любимого города. Сегодня Сургут - город больших возможностей, город тружеников и новаторов. Его стремительное развитие, новые жилые кварталы, социальные объекты и промышленные предприятия являются результатом слаженной работы многих поколений сургутян. Именно их энергия, профессионализм, любовь к своей малой родине и неравнодушное отношение к ее судьбе делают Сургут таким, какой он есть: молодым, энергичным и устремлённым в будущее.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в ваших семьях всегда будет согласие, а любовь к Родине и к своему родному городу вдохновляет на новые свершения во имя её славы и будущего наших детей.