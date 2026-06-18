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Семьи участников СВО получили доступ к круглосуточной психологической помощи

Семьи участников СВО могут получить бесплатную психологическую помощь онлайн

Семьи участников СВО получили доступ к круглосуточной психологической помощи
Фото Magnific

Семьи участников СВО и сами военнослужащие могут бесплатно и анонимно получить медико-психологическую поддержку в федеральном онлайн-чате. Проект с июля 2024 года реализуют Комитет семей воинов Отечества и Фонд «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты России.

Помощь оказывают круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. Цель проекта — адресная поддержка при тревоге, стрессе, эмоциональном напряжении и других сложных состояниях.

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение или другие тяжелые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. Очень важно, что к нам можно обратиться анонимно — мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Сейчас в чате работают 60 государственных медицинских клинических психологов. Они консультируют членов семей воинов Отечества и участников СВО, помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом и паническими реакциями.

За два года специалисты обработали более 35 тысяч индивидуальных обращений. К чату уже подключились 23 тысячи членов семей и участников СВО.

С учетом перебоев в работе мессенджера Telegram и для создания безопасного пространства организаторы с июня 2026 года запустили профильное сообщество во «ВКонтакте»: vk.com/ksvo_medhelp.

«Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает. Мы не используем искусственный интеллект: наш чат — это живое общение заявителя со специалистом», — комментирует координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.


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Сегодня в 18:26, просмотров: 238, комментариев: 0
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