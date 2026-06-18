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​В Сургутском районе выбрали лучшие бизнес-проекты участников СВО

Победители проекта «СВОе дело» представят Сургутский район в Москве

​В Сургутском районе выбрали лучшие бизнес-проекты участников СВО
Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе подвели итоги второго потока образовательного проекта «Бизнес-лаборатория: СВОе дело 2.0». Девять участников представили свои бизнес-идеи, а победители получили возможность отправиться в Москву на Российско-Китайский форум предпринимателей.

Защита проектов и церемония награждения прошли в Белом Яре. По итогам конкурса первое место занял семейный проект Дмитрия и Алены Саламыковых «Сладкое искусство». В Солнечном они планируют открыть кондитерский цех. Второе место досталось проекту семейной кофейни «Родное место» в Барсово, который разработал участник СВО Александр Ретунский. Третье место занял еще один участник СВО, Артур Тазаев из Ульт-Ягуна. Он представил проект спортзала «Школа высшего спортивного мастерства».

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравил участников и отметил, что они уже сделали важный шаг к открытию собственного дела:

«Удача сопутствует смелым. Можно до бесконечности сомневаться, взвешивать и считать, но пока первый шаг не сделаешь, не поймешь, получится или нет. Вы молодцы, что перешли от мыслей к главному этапу – составлению бизнес-плана. Участие в программе дало вам необходимый багаж знаний».

Победители конкурса получили сертификаты на поездку в Москву. Там они смогут принять участие в VII Российско-Китайском форуме предпринимателей и познакомиться с представителями бизнес-сообщества столицы и Подмосковья.

Второй поток «Бизнес-лаборатории: СВОе дело» стартовал в мае. В этом году к ветеранам боевых действий и членам семей участников СВО присоединились граждане, проходившие срочную службу на приграничных территориях. Участники изучали основы предпринимательства, маркетинга, налогового законодательства и управления персоналом, а также работали с наставниками и профильными экспертами.

Первый поток программы прошел в 2025 году. Тогда два выпускника объединились и открыли этно-кафе «СВОи» в Белом Яре. Организаторы рассчитывают, что новые проекты также будут реализованы и помогут развитию предпринимательства в районе.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 199, комментариев: 0
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