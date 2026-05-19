В ХМАО назвали самые подорожавшие товары и услуги 2026 года

В ХМАО продолжили расти цены на продукты и услуги. С начала 2026 года инфляция в Югре составила 3,3% − это немного выше среднероссийского уровня. Такими данными с СИА-ПРЕСС поделился Тюменьстат.

Сильнее всего за первые четыре месяца года в округе подорожали продукты питания − в среднем на 4,1%. Лидером роста стали куриные яйца: цены на них выросли сразу на 21,7%. Также заметно подорожали овощи и фрукты − на 15,5%, сахар − на 7,7%, крупы и бобовые − на 5,6%.

Кроме того, выросли цены на кондитерские изделия, хлеб, колбасы, рыбу и морепродукты. Алкогольная продукция подорожала на 7,2%.

При этом некоторые продукты, наоборот, стали дешевле. Так, цены на макароны снизились на 3,7%, сыр − на 3,6%, молочную продукцию − на 3%, сливочное масло − на 2,2%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на медикаменты − на 5%, телерадиотовары − на 3,6%, табачные изделия − на 2,5%, косметику и парфюмерию − на 2,3%. Строительные материалы подорожали на 1,5%.

Бензин в Югре с начала года вырос в цене на 3,4%, дизельное топливо − на 1,6%.

Самый заметный рост произошел в сфере услуг. Сильнее всего подорожал пассажирский транспорт − сразу на 31,6%. Также выросли цены на зарубежный туризм − на 18,9%, юридические услуги − на 18,4%, ветеринарные услуги − на 16,8%.

Кроме того, подорожали медицинские услуги, спорт, образование, гостиницы, услуги связи и бытовые сервисы.

При этом рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Югре пока не превысил 1%.

Кстати, ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию для населения в России с 1 октября 2026 года проиндексируют на 11,3%. Следующая индексация запланирована с 1 июля 2027 года − на 8,6%.

