В Сургуте родителям напомнили о мерах профилактики выпадения детей из окон

Власти Сургута напомнили родителям о правилах безопасности, которые помогут предотвратить выпадение детей из окон. Рекомендации опубликовала администрация города:

− Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

− Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.

− Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

− Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

− Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

− Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

− Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими.

− Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

− При возможности посадите под окнами зеленые насаждения, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.

Напоминаем, что с начала года в Сургутскую травматологическую больницу доставили уже четверых несовершеннолетних, выпавших из окон многоэтажек.