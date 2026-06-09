Тюменские предприниматели продолжают обмениваться опытом

Предприниматели Нижнетавдинского округа съездили в Тобольск за практическими знаниями. Выездная рабочая поездка, организованная в рамках межмуниципального обмена опытом, состоялась 5 июня. Участниками стали как опытные бизнесмены, так и молодые предприниматели, впервые присоединившиеся к такому формату делового взаимодействия, рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

За один день нижнетавдинцы посетили несколько успешных предприятий Тобольска. В мини-блинной «Блин Тобольский» обсудили запуск бизнеса с использованием социального контракта и микрозайма «Легкий старт». На шоколадной мануфактуре Дарьи Егоровой узнали историю создания авторских сладостей. В студии аппаратной косметологии Татьяны Малюгиной разговор зашел об ошибках как точках роста.

В салоне «Декабристка» (гостиница «Азимут») предприниматели из другого города рассказали, как нашли свое место в Тобольске. Особый интерес вызвала мини-гостиница «Тобольский дворик» – ее владелица Ирина Южакова поделилась опытом перехода из сферы торговли стройматериалами в туристический бизнес. Завершилась поездка обзорной экскурсией по Тобольскому кремлю, посещением Ремесленной галереи и чаепитием.

«Межмуниципальное взаимодействие позволяет предпринимателям увидеть новые возможности для роста, получить практический опыт коллег и найти единомышленников для реализации совместных проектов», – отметили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Формат выездных встреч будет продолжен как эффективный инструмент поддержки и развития предпринимательской инициативы в регионе.

Напомним, что ранее подобные поездки организовывались для предпринимателей Упоровского и других округов. Межмуниципальный обмен опытом – часть системной работы Инвестиционного агентства по развитию малого и среднего бизнеса в муниципалитетах.