За призы на телефестивале «Спасти и сохранить» боролись представители 17 стран

В Югре прошло несколько важных событий юбилейного, XXX Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». За тридцать лет он вырос из профессионального конкурса в большую международную площадку, где экология обсуждается не отвлеченно, а через реальные истории, общественные инициативы, научные дискуссии и конкретные природоохранные действия. В этом году фестиваль вновь объединил журналистов, документалистов, экологов, общественников, ученых, представителей власти и молодежь, а его финальные дни показали, что разговор о будущем природы сегодня невозможен без честного взгляда на вызовы современности.

Одним из главных событий стало награждение лауреатов и победителей телефестиваля в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. В конкурсную программу вошло более 300 телевизионных работ из 17 стран мира. Авторы поднимали темы экологического воспитания, защиты исчезающих видов, бережного отношения к природе, сохранения памяти о людях и территориях. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул: «Фестиваль "Спасти и сохранить" объединяет неравнодушных людей со всего мира ради важной цели — рассказать о проблемах сохранения природы и экологии. За 30 лет появилось много охраняемых природных территорий, а репортажи участников помогли сберечь память о людях, семьях и родах, веками живущих на этой земле. Благодарю вас за неоценимый вклад и стойкость в непростые времена».

Высшую награду фестиваля — «Золотую гагару» и Гран-при — получила Татьяна Куропаткина из ГТРК «Кубань» за работу «Не интервью: жизнь после катастрофы». Среди победителей в других номинациях — Евгений Жамцуев из ГТРК «Бурятия», Алексей Воронин, Елена Конанова, Дарья Ястребова и Татьяна Блинова. Таким образом, юбилейный фестиваль вновь подтвердил свой международный и профессиональный статус: здесь отмечают не просто качественную телевизионную работу, а истории, которые заставляют общество внимательнее смотреть на экологические проблемы.

Высокую оценку телефестивалю дали и на государственном уровне. В видеообращении полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога напомнил, что именно этот проект стал первым в стране в области телевизионной экологической журналистики. По его словам, участники не только поднимают важные темы, но и помогают искать пути преодоления реальных экологических вызовов, пробуждая у зрителя чувство ответственности за будущее планеты.

Важной частью юбилейной программы стал круглый стол, посвященный развитию Арктики и сохранению ее биоресурсов. Участники дискуссии — представители исполнительных органов власти, главы Белоярского и Березовского районов, общественные деятели, представители коренных малочисленных народов Севера, журналисты и экологи — обсуждали, как сохранить баланс между промышленным развитием, экологической безопасностью и качеством жизни людей за Полярным кругом. Этот разговор показал, что для Югры тема экологии давно вышла за пределы охраны природы в узком смысле и все больше связана с устойчивым развитием целых территорий.

Не менее заметным событием фестиваля стал мастер-класс Элеоноры Хабибулиной, посвященный современному экологическому контенту и языку публичного высказывания. Она говорила о том, что сегодня мало просто быть хорошим специалистом — важно уметь рассказывать о своей работе так, чтобы тебя услышали. «В кадр нужно переносить не декорации, а жизнь, эмоции и то, что действительно вас вдохновляет», — подчеркнула она. Для телефестиваля это особенно символично: за тридцать лет он вырастил не только архив сильных работ, но и собственную культуру разговора об экологии — живую, честную и обращенную к человеку.

Но, пожалуй, самым наглядным символом последних дней фестиваля стала акция по зарыблению Иртыша. В районе Ханты-Мансийска участники «Спасти и сохранить» выпустили в реку полторы тысячи особей нельмы. Эта акция объединила экологическую тему с реальным действием и напомнила, что забота о природе не исчерпывается кадром, репортажем или дискуссией. Руслан Кухарук отметил: «Весь Обь-Иртышский бассейн пополнится молодью нельмы. Сегодня это один из редких видов рыбы, но это наша гордость, наше богатство. И в наших силах, в наших руках будущее и других ценных пород рыбы».

Для участников фестиваля именно такие события делают его особенным. Здесь экология существует не как абстрактная повестка, а как общее дело — от телевизионного рассказа до конкретного вклада в восстановление природных ресурсов. Поэтому юбилейный телефестиваль «Спасти и сохранить» в Югре стал не только поводом подвести итоги тридцатилетней истории, но и подтверждением того, что у этого проекта по-прежнему есть главное — живой смысл, международное звучание и способность объединять вокруг природы самых разных людей.