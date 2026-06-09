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​Более 200 заявок поступило от тюменцев на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Тюменской области продолжается прием заявок на участие в премии #МЫВМЕСТЕ

​Более 200 заявок поступило от тюменцев на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области продолжается прием заявок на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ. С начала кампании жители региона подали уже более 200 заявок. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Тюменцы всегда активно помогают другим, поддерживают тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, заботятся о детях, пожилых людях, животных, благоустраивают общественные пространства, реализуют инициативы на благо региона. Эта готовность прийти на помощь – важная черта нашего сибирского характера», – отметил глава региона.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится при поддержке президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ее шестой сезон приурочен к Году единства народов России.

Участники могут заявить свои проекты в нескольких категориях: «Личность» (для индивидуальных активистов), «НКО и проекты» (для некоммерческих организаций), «Компании» (для бизнес-структур, реализующих социальные программы), «Территория» (для региональных и муниципальных программ развития добровольчества). В этом году введена новая спецноминация «Сила единства», подчеркивающая важность консолидации общества.

«Премия #МЫВМЕСТЕ дает возможность реализовать свои инициативы. Волонтеры, наставники, предприниматели и представители НКО могут подать заявку, на всю страну рассказать о своем проекте», – добавил Александр Моор.

В 2025 году на региональный этап премии от Тюменской области поступило 202 заявки. Победителями стали 15 проектов.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко ранее подчеркнул, что премия прочно вошла в общественную жизнь региона.

«Только за прошлый год на участие в ней было подано более двухсот заявок от некоммерческих организаций, представителей малого и среднего бизнеса, благотворительных фондов, образовательных учреждений и активных граждан Тюменской области. Премия служит важной площадкой для обмена опытом, обучения и взаимодействия», – отметил он.

Подать заявку можно до 14 июня на сайте премия.мывместе.рф. Имена победителей станут известны в декабре на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ.


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Сегодня в 21:48, просмотров: 192, комментариев: 0
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