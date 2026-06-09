С начала весны в Тюменской области произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим. Губернатор Александр Моор сообщил, что ограничения будут действовать до 28 июня.

«Продлеваем ограничение в рамках особого противопожарного режима. С начала весны уже произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара, поэтому мера вынужденная», – сообщил глава региона.

Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение любых пожароопасных работ, а также использование пиротехники. За нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Специалисты продолжают ежедневные рейды для профилактики и выявления нарушителей. По состоянию на начало июня сотрудниками МЧС составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, из них 172 – на граждан. Как сообщил губернатор, уже выявлено более 170 нарушителей противопожарного режима. Сумма наложенных штрафов по данным на 8 июня достигла 952 тысяч рублей.

Количество лесных пожаров несколько выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но заметно снизилось по сравнению с 2021 годом, когда на 29 мая было зафиксировано 326 пожаров.

Губернатор призвал жителей тщательно соблюдать требования особого противопожарного режима и напомнил, что с начала весны в регионе уже произошло 54 лесных пожара и 253 ландшафтных возгорания. «Эта мера вынужденная», – подчеркнул Александр Моор.