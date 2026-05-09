Поисковики Югры нашли останки двух бойцов в Ленинградской области

Сводный отряд поисковиков Югры вернулся из экспедиции в Ленинградскую область, где шли ожесточенные бои за прорыв блокады. Несмотря на многолетние поисковые работы, югорчанам снова удалось найти ценные экспонаты, сообщили участники клуба «Север» телеканалу «Югра».

Среди привезенных находок — саперная лопата, переделанная из штыковой. Такой предмет считают одним из символов блокады: металл, который экономили при обрезке, отправляли в переплавку, а саму лопатку использовали как холодное оружие, рубящий и колющий инструмент, а также как сковороду.

Главной находкой экспедиции стало обнаружение расчета противотанкового ружья — двух бойцов. «Бои там очень сильные были. Постарались, сделали все, как полагается у поисковиков», — рассказал руководитель клуба «Север» Андрей Попов.

Речь идет о воинском захоронении в торжественной обстановке и с почетным караулом. Для шестерых юных участников отряда такие моменты стали серьезным моральным испытанием.

«От того момента, когда проводится эксгумация, мы можем понимать, что произошло с бойцом, какова его история. Я проводила именно аккуратную зачистку, и потом, уже подняв бойца, мы его перекладывали на баннер и составляли протокол эксгумации», — поделилась боец отряда Анастасия Ольховская.

Экспедиция проходила в сложных погодных условиях: поисковикам мешали дождь, снег и сильный ветер. Несмотря на это, участники клуба «Север» уже 11 мая отправятся в следующую экспедицию — на Сахалин.