Югра вошла в число регионов, где медианная зарплата может превысить 200 тысяч рублей в ближайшие годы

Югра вошла в число регионов России, где медианная зарплата при сохранении нынешних темпов роста может превысить 200 тысяч рублей в течение ближайших семи лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование РИА Новости. Автономный округ назван в числе территорий с опережающей динамикой роста доходов.

По оценкам аналитиков, быстрее всего к этой отметке подойдут Ямал и Чукотка. В числе лидеров также оказались Татарстан, Магаданская область и Югра. Для этих регионов достижение уровня в 200 тысяч рублей возможно в пределах семи лет, если текущая динамика сохранится.

В среднем по России медианная зарплата, по расчетам авторов исследования, сможет достичь этого уровня чуть более чем через восемь лет. При этом разрыв между регионами остается существенным: в ряде субъектов Северного Кавказа на это потребуется более 13 лет, а в Ингушетии — до 22 лет.

В публикации отмечается, что за последние пять лет зарплаты в стране выросли почти вдвое, а среднегодовой рост составил 14,6%. Самую высокую динамику показал Татарстан, где доходы увеличились более чем в 2,2 раза.

Авторы исследования подчеркивают, что различия между регионами частично сглаживаются с учетом покупательной способности. В северных территориях, включая Югру, высокий уровень зарплат в значительной степени компенсируется более высокими ценами, что влияет на реальный уровень доходов.