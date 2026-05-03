В Югре с 1 мая начался весенний сезон охоты на пернатую дичь

В Югре с 1 мая стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях шести районов округа. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов региона. Охота уже разрешена в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных южнее 61 градуса северной широты.

На этих территориях открыли добычу водоплавающей и боровой дичи. По данным ведомства, дальше по округу сезон будут запускать поэтапно по мере продвижения на север.

С 8 и 9 мая охота начнется в районах между 61 и 62 градусами северной широты, включая Октябрьский район. С 15 и 16 мая сезон откроют в Березовском и Белоярском районах, которые находятся севернее 62 градусов северной широты.

В департаменте отдельно призвали охотников соблюдать правила пожарной безопасности. Одновременно с открытием сезона в Югре проходит операция «Пернатая дичь, весна». С 30 апреля по 25 мая инспекторы Природнадзора, сотрудники полиции и Росгвардии, охотинспекторы, представители особо охраняемых природных территорий и коренных малочисленных народов Севера следят за соблюдением правил охоты и пресекают браконьерство.

Охотникам напомнили, что при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу, путевку при охоте в закрепленных угодьях и разрешение на оружие. За отсутствие документов предусмотрены штраф и лишение права охоты на срок до двух лет.