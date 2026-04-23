Пациенты кардиоцентра Югры могут консультироваться с врачом онлайн

В Югре пациенты Окружного кардиоцентра могут получать консультации кардиолога онлайн. В медучреждении запустили новый формат приема через национальный мессенджер МАКС. Теперь связаться с лечащим врачом можно по видеосвязи: такой формат позволяет задавать вопросы и корректировать лечение без визита в клинику, указали в пресс-службе медучреждения.

Онлайн-прием длится от 15 до 40 минут. Врач анализирует данные пациента, при необходимости направляет на дополнительную диагностику и дает рекомендации.

«Записаться на дистанционную консультацию можно только после первичного очного приема, что обеспечивает преемственность и качество медицинской помощи», – отметили в кардиоцентре.

По данным центра, новый формат уже востребован: в первом квартале 2026 года специалисты провели более 200 видеоконсультаций.