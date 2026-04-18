Спрос на подержанные внедорожники в Югре вырос почти на 15%

Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в ХМАО вырос почти на 15% по итогам сентября 2025 – февраля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом средняя цена таких автомобилей в регионе снизилась на 5,4% и составила 1,846 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики Авито Авто.
Самой популярной маркой у покупателей остается Toyota – на нее пришлось 17,6% интереса пользователей. Далее идут LADA (10,1%), Chevrolet (6,3%) и Lexus (5,9%).
Среди моделей чаще всего интересовались LADA 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado.
Сильнее всего спрос среди марок вырос на Geely – почти на 70%. Также заметный рост интереса зафиксировали у Lexus, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan и Toyota.
Среди моделей рекордную динамику показали Honda CR-V, Hyundai ix35 и Mazda CX-5. Существенно вырос интерес и к Lexus LX, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Kia Sportage и другим моделям.
При этом часть популярных автомобилей стала доступнее. Сильнее всего подешевел Hyundai Tucson – на 15,2%. Также снизились цены на Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Niva Travel, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5 и Kia Sportage.