В России может появиться карта укусов клещей на Госуслугах

В Югре сезон клещей начался на две недели раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. На этом фоне депутаты Госдумы предложили создать на Госуслугах онлайн-карту укусов клещей, которая, по их мнению, поможет жителям видеть наиболее опасные территории.

По информации санитарных врачей, в регионе уже зарегистрировано 10 обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Такие случаи зафиксировали в Сургуте, Сургутском и Кондинском районах, Нефтеюганске, Урае, Пыть-Яхе и Югорске. Один из пострадавших — ребенок.

Как уточняется, девять из десяти человек, обратившихся к медикам, не были привиты от клещевого энцефалита.

Инициативу о создании онлайн-карты укусов клещей депутаты Госдумы направили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. По мнению авторов идеи, такая карта на Госуслугах позволит наглядно показывать места, где членистоногие проявляют наибольшую активность, и тем самым повысит безопасность жителей.