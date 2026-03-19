Соцфонд Югры назначил выплаты по беременности и родам 55 студенткам на сумму 4,9 млн рублей

Отделение Социального фонда России по Югре назначило выплаты по беременности и родам 55 студенткам очной формы обучения. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на региональное отделение СФР. Общая сумма перечислений составила 4 905 715 рублей.

Новый порядок предоставления пособия действует с 1 сентября 2025 года. Выплата рассчитывается исходя из 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января 2026 года в Югре он составляет 24 091 рубль.

При стандартном отпуске по беременности и родам в 140 дней студентки могут получить 112 424,67 рубля. При осложненных родах при отпуске в 156 дней сумма увеличивается до 125 273,20 рубля, а при многоплодной беременности, когда отпуск составляет 194 дня, — до 155 788,47 рубля.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, клиентские службы СФР или МФЦ. Для назначения выплаты нужно очно предоставить справку о беременности из медучреждения и справку из учебного заведения с указанием срока отпуска.

Право на пособие имеют студентки и аспирантки очной формы обучения вне зависимости от того, учатся они платно или на бюджете. В СФР уточнили, что заявление подается не раньше 30 недель беременности, а при многоплодной беременности — не раньше 28 недель.

«Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник — пятница с 09:00 до 17:00)», — говорится в сообщении СФР.