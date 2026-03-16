Гидрометцентр России назвал сроки вскрытия рек в Югре и риск заторов льда

Реки в Югре начнут освобождаться ото льда с конца апреля, а на отдельных участках процесс продолжится до начала мая. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на доклад Гидрометцентра России о вскрытии рек Сибири и Дальнего Востока.

По данным синоптиков, в автономном округе вскрытие рек ожидается с третьей декады апреля. В эти сроки лед начнет сходить на Конде, Большом и Малом Югане. На Ляпине, Вахе и других реках ледоход прогнозируют в первой декаде мая.

При этом Гидрометцентр России указывает на риск образования ледовых заторов на Иртыше и Северной Сосьве. В то же время серьезных рисков подтопления специалисты не ожидают, ситуацию оценивают как стандартную.

Также в докладе говорится, что во второй декаде мая Обь полностью вскроется вплоть до Салехарда в ЯНАО.