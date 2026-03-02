​Суд Югры отказал жителю в перерасчете за отопление из-за самовольного демонтажа батарей

Кондинский районный суд отказал местному жителю в требовании признать незаконными начисления за отопление и обязать управляющую компанию сделать перерасчет. Поводом для спора стал частичный демонтаж отопительных приборов в квартире и установка альтернативной системы обогрева.

Как сообщил канал «Суды Югры», истец настаивал, что при заключении договора с управляющей компанией передал документы о демонтаже системы отопления. Он считал, что плата за тепло начисляется неверно, поскольку центральное отопление поступает в квартиру не в полном объеме, а расчет должен вестись по фактически отапливаемой площади, а не по общей.

В ходе разбирательства суд установил, что владелец жилья действительно частично демонтировал радиаторы и перешел на другой способ обогрева. При этом суд сослался на Правила предоставления коммунальных услуг (Постановление правительства РФ № 354), где закреплен прямой запрет на самовольный демонтаж или отключение обогревающих элементов, предусмотренных проектом дома.

Сведения, поступившие в суд от администрации городского поселения Кондинское, подтвердили, что разрешение на переустройство инженерных систем истцу не выдавалось. Также в материалах дела не оказалось доказательств согласования проекта с компетентными органами, получения согласия других собственников в доме и акта приемочной комиссии.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что начисления за отопление со стороны ООО «ККП» законны и соответствуют правилам. Нарушений прав потребителя со стороны управляющей компании суд не установил.